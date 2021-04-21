أصدر نادي ميلان الايطالي اليوم الأربعاء، بيانا عبر صفحته الرسمية على تويتر يوضح فيه دوافع مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.

وجاء في البيان: " لقد قبلنا الدعوة في المشاركة في دور السوبر الايطالي بنية صادقة ولخلق أفضل مسابقة أوروبية ممكنة للجماهير من جميع أنحاء العالم وذلك لحماية مصالح النادي وأنصارنا، التغيير ليس سهلاً، لكن التطور ضروري للتقدم، كما تطورت بنية كرة القدم الأوروبية وتغيرت على مر السنين".

المصدر ذاته أضاف: " كن أصوات ومخاوف الجماهير حول العالم بشأن مشروع الدوري الممتاز كانت قوية وواضحة، ويجب على نادينا أن يظل حساسًا ومنتبهًا لرأي عشاق هذه الرياضة الرائعة".

وجاء في الختام:" ومع ذلك، سنواصل العمل بنشاط لتحديد نموذج مستدام لعالم كرة القدم".