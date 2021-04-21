أعلنت شركة سونلغاز وحدة تلمسان، عن احتمال حصول بعض التذبذبات في التموين بالكهرباء لمدة ثلاثة أيام بإقليم الولاية.

وحسب بيان لذات الوحدة، في إطار أعمال صيانة وربط زبائن جدد بالطاقة الكهربائية ستشهد بعض المناطق تذبذبا في التموين بالكهرباء وسيكون أيام 21، 22، 25 أفريل من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء.

وأضاف ذات البيان، سيشمل التذبذب، اليوم الأربعاء مقاطعة تلمسان: بحي 50 سكن SORECOR ببوهناق– مصنع مواد البناء بن ديمراد ومصنع أمتير بعين الحوت، مقاطعة الغزوات: بلدية عين الكبيرة وقرية أولاد بن دياب، ومقاطعة باب العسة: بحي سواني قرب محطة البنزين وقرية حمري، مقاطعة مغنية: بحي GRADETTE، قرى شريعة وأهل الغافر، بلدية صبرة، في مقاطعة الرمشي: مزرعة بلخوان، بلدية عين يوسف، مقاطعة سبدو: قرى أوغلة جديدة وصيادة، بلدية القور وكذا مقاطعة أولاد ميمون: بحي سيدي بن مداح، وقرب طريق UHM بأولاد ميمون،عين تالوت قرب الحديقة وحي فتح.

أما يوم الخميس 22 أفريل سيكون الانقطاع بمقاطعة تلمسان: بحي الرستوميين– الكدية سابقا – ناحية المسجد والصيدلية. ومقاطعة الغزوات:حي أولاد زيري ناحية المقبرة وحي الركيبات، الزباير بالغزوات، مقاطعة باب العسة: بلدية مسيردة الفواقة، مقاطعة مغنية: بقرية القفاف وميدان جابر بلدية مغنية -قرية برباطة بلدية صبرة، ومقاطعة الرمشي: بلدية سبع شيوخ، مقاطعة سبدو: قرية صانف بوشامة بلدية العريشة – قرية منزل والخميس بلدية بني سنوس.

أما يوم الأحد 25 أفريل سيكون انقطاع التموين بالكهرباء على مستوى مقاطعة تلمسان: حي 50 سكن للشرطة وحي 400 سكن ببوهناق، مقاطعة الغزوات: تجزئة الرمال وطريق المستشفى بالغزوات، مقاطعة باب العسة: قرية شايب راسو ناحية المقبرة والمريقة بلدية المرسى بن مهيدي، قرية بيدر بلدية مسيردة الفواقة، مقاطعة مغنية: حي الزيتون وحي الشهيد عبد الرحمان بصبرة، مقاطعة الرمشي:الرمشي ناحية المجمع الديني، مقاطعة سبدو: قرى الكبارطة، كتيبت، العقلة الجديدة والصيادة بلدية القور، ومقاطعة أولاد ميمون: قرية تاحمومينو قرية بن دادة بلدية واد الأخضر.