يواجه اليوم الأربعاء خارج الديار، وفاق سطيف وشبيبة القبائل كل من كوتون سبور الكاميروني وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على التوالي، لحساب الأسبوع الخامس وما قبل الأخير من كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويلاقي ممثلا الكرة الجزائرية منافسيهما اللذان يحتلان صدارة المجموعة الأولى والثانية، فالنسر الأسود يتواجد في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، أما الكناري فهو وصيف كوتون سبور بمجموع ست نقاط.

ووجب على أبناء الهضاب العليا وأبناء جرجرة، العودة بنتيجة ايجابية من سفريتهما خاصة وأن الأمور لم تحسم بعد في مجموعة كل فريق قبل جولة واحدة من اسدال الستار عن هذا الدور المؤهل إلى ربع نهائي المسابقة.