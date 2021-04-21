أعلنت وزيرة الصحة السريلانكية بافيترا وانياراتشي للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن سريلانكا سجلت ست حالات إصابة بتجلط دموي بين متلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد-19.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزيرة إن ثلاثة من المصابين بالجلطات توفوا.

ولم يعلن وقف لبرنامج التطعيم، حيث تلقى نحو مليون شخص في سريلانكا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها وجدت صلة محتملة بين اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وحالات تجلط دموي نادرة لدى أناس تلقوا اللقاح، وقالت إنها أخذت في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة. كما طلبت لجنة السلامة التابعة للوكالة الأوروبية، التي كانت تجري تقييما للقاح، مزيدا من الدراسات والتغييرات على الدراسات الحالية للحصول على مزيد من المعلومات.

هذا وأعلنت العديد من الدول تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالات كبار السن وسط مخاوف من أعراض جانبية، بعد تسجيل حالات للجلطات الدماغية بعد تلقي اللقاح.

وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في 22 من مارس الماضي أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية والبيرو والشيلي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 بالمائة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 بالمائة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.