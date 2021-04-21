جرى تنصيب عميد أول للشرطة محمد زوهري في مهامه الجديدة رئيسا لأمن ولاية بشار، خلفا لعميد أول للشرطة عبد الكريم مقدم، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لخلية الاتصال لهذا الجهاز الأمني.

وأشرف على مراسم تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد أمس الثلاثاء، المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي، عميد أول للشرطة عكاش مكيد، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

وجرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية، المدنية والعسكرية والقضائية، بالإضافة إلى مسؤولي وإطارات مختلف المصالح الجهوية والولائية للشرطة، إلى جانب ممثلي جمعية متقاعدي هذه الهيئة النظامية، كما أشار إليه ذات المصدر.