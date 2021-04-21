أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 70 عنصرا من حركة "طالبان" المتشددة في حملات أمنية استهدفت مواقع الحركة في مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 70 من عناصر طالبان وجرح 20 واعتقل أربعة آخرون خلال اشتباكات مع قوات الدفاع والأمن، كما تم تدمير عدد من أسلحة طالبان وذخائرها".

وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية ننغرهار، في بيان، "ألقت قوات المديرية الوطنية للأمن القبض على انتحاري في المنطقة السابعة بمدينة جلال آباد قبل أن يصل إلى هدفه"، مشيرا إلى أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري في مسجد في منطقة شنواري بولاية ننغرهار".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.