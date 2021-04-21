ثمّن المدرب المؤقت لشباب بلوزداد كريم بختي الفوز الذي عاده به فريقه من البرج والذي انتهى لمصلحة الزوّار بثلاثية دون رد في مباراة متأخرة عن الجولة 15 من المحترف الأول. وعلق بختي على توالي المواجهات قائلا:" ليس من السهل خوض مباراتين في ظرف قصير جدا خلال شهر رمضان، ليس لدينا أي خيار آخر سنلعب بعد 5 أيام ضد شبيبة الساورة التي لم تجر أي مباراة منذ بداية رمضان، تنتظرنا سلسلة مباريات ماراطونية ونريد الاستفادة من جميع لاعبينا خلال الفترة القادمة".

وعن خيار استقبال شبيبة الساورة واتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية أوضح المتحدث ذاته: "اخترنا ملعب 5 جويلية عن قناعة وتلبية لرغبة اللاعبين، لأننا نشعر بالراحة هناك والفريق قدم مباريات في المستوى، بالإضافة إلى الفارق في توقيت المواجهتين فلعب مباراة على الرابعة مساء ليس كالعاشرة ليلا".