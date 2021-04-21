كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت 15 قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى، في حين تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من عين الدفلى وجيجل، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفدت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أفريل 2021، عديد العمليات حيث أوقفت هذه الأخيرة وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 29 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 15 قنطارا و60 كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود خلال عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 20 تاجر مخدرات وضبطت 15 قنطارا و29 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 09 تجار مخدرات وحجز 31 كيلوغراما من نفس المادة وكذا 35420 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست، عين ڨزام، برج باجي مختار وجانت، 205 أشخاص وحجزت 06 مركبات و210 مولدات كهربائية و104 مطارق ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 125 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف 11 شخصا وحجز 5495 علبة من مادة التبغ و48000 وحدة من المواد شبه الصيدلانية، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورڨلة والوادي والشلف.

وفي سياق آخر، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 17285 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف 129 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس والأغواط وإن صالح وبسكرة والوادي وتيارت والبيض.