أكدت صحيفة ''غارديان'' البريطانية، أن أكثر من 18 ألف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم فُقدوا في أوروبا بين سنوات 2018 و2020.

وقالت الصحيفة في تحقيق، أن 5768 طفلاً اختفوا في 13 دولة أوروبية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معظم الأطفال الذين فقدوا خلال السنوات الثلاث الماضية جاءوا إلى أوروبا من المغرب والجزائر وإريتريا وغينيا وأفغانستان.

وكشف التحقيق، أن 90 بالمائة من الأطفال من الذكور، وحوالي واحد من كل ستة أصغر من 15 عامًا. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى التحقيق الذي جمع بيانات عن القصر غير المصحوبين بذويهم من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وكذلك النرويج ومولدوفا وسويسرا والمملكة المتحدة، توصل إلى أن المعلومات المقدمة غالبًا ما تكون غير كاملة، مما يعني أن الأعداد الحقيقية للأطفال المفقودين قد تكون أعلى من ذلك بكثير.