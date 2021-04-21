تمت عملية تسليم المهام بين خير الدين زطشي المنتهية ولايته، والرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة وذلك بمقر الفاف بدالي إبراهيم.

وقال زطشي في تصريحات للموقع الرسمي للفاف:" أخذنا كل الوقت من أجل أن يتحصل شرف الدين عمارة على كل المعلومات الخاصة بتسليم المهام، تطرقنا إلى العديد من المواضيع كما طرحت عدة أسئلة، أتمنى له النجاح وللمكتب الفيدرالي خاصة وأن المنتخب الوطني تنتظره تحديات مختلفة أبرزها تصفيات كأس العالم التي ستنطلق في ماي القادم".

وختم كلامه:" أطلب من كل الفاعلين في الرياضة من أجل دعم الرئيس الجديد ومكتبه، نجاحهم ونجاح " الخضر" هو انتصار للكرة الجزائرية".

من جهته أكد شرف الدين عمارة أن عملية تسلمه للمهام جرت في ظروف سلسلة وأوضح أن أولى الأولويات، هي تكييف القوانين مع الاتحاد الدولي للعبة وإكمال المشاريع الرياضية.

وأضاف: "تكييف القوانين سينهي خلال شهر ماي، الورشة مفتوحة منذ أيام، سنجري اجتماعات ولقاءات مع رؤوساء الرابطات، سنواصل عملنا من أجل المحافظة على الصورة الحالية للمنتخب الوطني الذي سنضعه في أفضل الظروف من أجل التحضير لتصفيات المونديال، كأس إفريقيا وحتى كأس العرب التي ستعطي بعدا آخر لأبطال إفريقيا وتدعم مكانتهم".