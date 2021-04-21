تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، على وقع بيانات أمريكية أولية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 436 ألف برميل.

وعند الساعة 09:15 بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم جوان بنسبة 0.29 بالمائة أو 19 سنتاً إلى 66.38 دولار للبرميل.

كما هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تسليم جوان، بنسبة 0.37 بالمائة أو 23 سنتاً إلى 62.44 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد عرفت تراجعا أيضا عند تسوية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، مع القلق بشأن تطورات الوباء في الهند وتحول الدولار للصعود. وتضرر الطلب على الخام من تسارع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الهند التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وسط مخاوف بشأن احتمالية تشديد قيود الإغلاق لوقف انتشار الوباء. وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جوان تراجعا بنسبة 0.7 بالمائة أو 48 سنتاً ليسجل 66.57 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبط سعر عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أماي بنسبة 1.5 بالمائة أو 94 سنتاً ليصل إلى 62.44 دولار للبرميل، في أخر أيام تداول هذا العقد.