أصبح مشروع دوري السوبر الأوروبي في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه، حيث انسحبت 6 من الأندية الـ 12 التي أطلقت البطولة.



وأعلنت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام الإنجليزية في بيان مشترك انسحابها من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم,



وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة، بعدما ذهبت جماهير مانشستر سيتي، اليوم إلى ملعب الاتحاد، وهاجمت إدارة النادي بسبب المشاركة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.



أما فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ودوري السوبر الأوروبي، فقد أكد أنه لا يشعر بالقلق من أنباء انسحاب بعض الأندية من المشاركة في البطولة الأوروبية الجديدة.



وقال بيريز في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "خروج الأندية من بطولة السوبر الأوروبي؟ لست قلقا، لم يتعرض أي ناد لضغوط، الوضع جاد للغاية، الجميع يريد التوصل لحل".