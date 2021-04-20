وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز", اليوم الثلاثاء, على إنشاء شركة مختلطة بين المجمعين, مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة, تحت اشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.



و اوضح نفس المصدر ان الموافقة على انشاء هذه الشركة المختلطة "سوناطراك" (50 بالمائة) و"سونلغاز" (50 بالمائة), جرت خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية "سوناطراك" و "سونلغاز", الذي ترأسه وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, بمقر الوزارة, و بحضور كل من وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, و كذا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, شمس الدين شيتور, بصفته ضيف شرف.



كما عرف اللقاء مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, شاهر بولخراص.