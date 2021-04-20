أعلن ناديا تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان اليوم الثلاثاء انسحابهما من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد أقل من 48 ساعة على تأسيس البطولة الجديدة.



وكانت شبكة توك سبورت البريطانية قد كشفت أن دوري السوبر الأوروبي الجديد لن يلعب، بعد انسحاب عدة أندية من المؤسسين للبطولة واجتماع بقية الأندية لاتخاذ القرار بالانسحاب.



ونشر مانشستر سيتي بيانا رسميا جاء فيه: "يمكن لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع خططا لدوري السوبر الأوروبي".