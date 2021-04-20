دعم، أحد المتعاملين السّوق المحلي، بولاية غليزان، بكميات معتبرة من البطاطا والتي قدرت ب2370 قنطار والتي تمّ بيعها على مستوى نقطة البيع ب50 دينار، سعيا من القائمين على العملية لكسر الأسعار الخيالية التي وصل إليها سعر الكيلوغرام من البطاطا حيث تجاوز أول أمس90 دينار بالنسبة للنوعية الجيّدة أمّا الرديئة فلم تنزل دون 50 دينار وهو ما استاءت له سائر فئات المجتمع باعتبار ان هذه المادة أساسية ويزداد الطلب عليها مع حلول شهر رضمان من كل سنة.



وكشفت مديرية المصالح الفلاحية عبر صفحتها، بأن المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالولاية، قام رفقة رئيس الفرع بالاشراف على عملية تفريغ بطاطا الاستهلاك المخزنة في اطار برنامج ضبط المنتخات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع في مرحلتها الرابعة بكميات قدرت ب2370 قنطار التابعة لأحد المتعاملين وتمت عملية البيع بسعر لايتحاوز 50 دينار للكيلوغرام الواحد. كما تمّ تحويل كمية منها إلى ولاية وهران ومازالت العملية متواصلة.



المبادرة وفق ذات المصالح جاءت اثر المنحنى التصاعدي لأسعار البطاطا بالأسواق على المستوى الوطني. وتهدف العملية إلى استقرار الأسعار.