أشرف والي ولاية تندوف "محيوت يوسف " رفقت السلطات المحلية صباح اليوم، على عملية ترحيل سكان الحي القصديري الدي يقع ضواحي مدينة تندوف والمعروف باسم (حي الريزو) حيث ثم توزع 387 وحدة سكنية عمومية إيجارية على القاطنين بهدأ الحي الى جانب 130 وحدة سكنية ريفية للعزاب التي تتمثل في قطعة ارضية واعانة مالية ب100 مليون سنتم.



وقال 'محيوت يوسف' ان هاته العملية هي تتويجا لزيارة الوزير الأول للولاية حيث طرح عليه مشكل الحي القصديري (الريزو) وتم بعدها اتخاذ باقي الاجرات لتسريع العملية

كاشفا أن عملية التوزيع هذه ستتلوها عمليات أخرى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل في مختلف الصيغ عمومي إيجاري وإعانات السكن الريفي والقطع الأرضية يهدف القضاء على كل البيوت القصديرية

إشراف والي ولاية تندوف السيد 'محيوت يوسف " رفقت السلطات المحلية صباح اليوم على عملية ترحيل سكان الحي القصديري الدي يقع ضواحي مدينة تندوف والمعروف باسم ( حي الريزو) حيث ثم توزع 387 وحدة سكنية عمومية إيجارية على القاطنين بهدأ الحي الى جانب130 وحدة سكنية ريفة للعزاب التي تتمثل في قطعة ارضية واعانة مالية ب100 مليون سنتم

وقال السيد 'محيوت يوسف' ان هاته العملية هي تتويجا لزيارة السيد الوزير الأول للولاية حيث طرح عليه مشكل الحي القصديري (الريزو) وتم بعدها اتخاذ باقي الاجرات لتسريع العملية

كاشفا أن عملية التوزيع هذه ستتلوها عمليات أخرى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل في مختلف الصيغ عمومي إيجاري وإعانات السكن الريفي والقطع الأرضية يهدف القضاء على كل البيوت القصديرية