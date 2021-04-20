رفض المتمردون في تشاد على لسان الناطق باسم حركتهم (جبهة التناوب والتوافق) كينغابي أوغوزيمي دي تابول "رفضا قاطعا" تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة محمد ديبي، نجل الرئيس الراحل وتوعد بالوصول إلى العاصمة نجامينا.



وقال الناطق باسم جبهة التناوب والتوافق (فاكت) كينغابي أوغوزيمي دي تابول في اتصال هاتفي أجري معه من ليبرفيل مع وكالة الأنباء الفرنسية: "نرفض رفضا قاطعا المرحلة الانتقالية، ننوي مواصلة الهجوم".



وأضاف: "تشاد لا يحكمها نظام ملكي. يجب ألا يكون هناك انتقال للسلطة من الأب إلى الابن". وتابع: "قواتنا في طريقها إلى نجامينا، لكننا سنترك ما بين 15 إلى 28 ساعة لأبناء ديبي لكي يدفنوا والدهم وفق العادات".