أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، تعيين عمار براهمية في منصب رئيس جديد لمجلس إدارة الشركة الرياضية.

وجاء في بيان النادي العاصمي "اجتمع مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر بدعوة من رئيسه، وبحضور أعضائه اليوم 20 أفريل 2021 بالجزائر العاصمة، وفقا للنظام الأساسي للشركة".

وأضاف البيان أنه قبول استقالة عبد الناصر ألماس بصفته رئيس مجلس الإدارة السابق ابتداء من اليوم.

كما كشف البيان عن تنصيب عمار براهمية كرئيس جديد لمجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي وذلك اعتبارا من 20 أفريل 2021.