مولودية الجزائر: ترسيم تعيين براهمية رئيسا لمجلس الإدارة
رياضة
20 ابريل 2021 () - إسلام.ب
أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، تعيين عمار براهمية في منصب رئيس جديد لمجلس إدارة الشركة الرياضية.
وجاء في بيان النادي العاصمي "اجتمع مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر بدعوة من رئيسه، وبحضور أعضائه اليوم 20 أفريل 2021 بالجزائر العاصمة، وفقا للنظام الأساسي للشركة".
وأضاف البيان أنه قبول استقالة عبد الناصر ألماس بصفته رئيس مجلس الإدارة السابق ابتداء من اليوم.
كما كشف البيان عن تنصيب عمار براهمية كرئيس جديد لمجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي وذلك اعتبارا من 20 أفريل 2021.