بعث رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى عائلة المجاهد بن خيرة الحاج حمزة الذي وافته المنية بولاية غرداية، سائلا الله عز وجل "ونحن في هذا الشهر الفضيل، أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وجميل مغفرته ورضوانه".

وجاء في برقية التعزية لرئيس الجمهورية: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة المجاهد بن خيرة الحاج حمزة رحمه الله وطيب ثراه. وإنني إذ أتقدم لعائلة الفقيد وأحبابه وأصدقائه بخالص التعزية والمواساة، فإنني أدعو الله، ونحن في هذا الشهر الفضيل، أن يتغمده بواسع رحمته وجميل مغفرته ورضوانه، كما أسأل الله العلي القدير أن يجعل جهده وجهاده في سبيل وطنه ثقلا في ميزانه". "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".