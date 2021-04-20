أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد وتترحم على روح الرئيس ادريس ديبي ايتنو الذي توفي اليوم الثلاثاء إثر إصابته بجروح خلال معارك قادها شمال البلاد ضد متمردين.

وجاء في البيان "أن الجزائر تدعو كل أبناء تشاد إلى التحلي بروح المسؤولية وانتهاج الحوار الذي يسمح لهم بتخطي هذه المحنة والحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد".

وذكرت الجزائر في هذا السياق "بتمسكها الصارم بالمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي المتعلق برفض التغييرات المنافية للدستور".