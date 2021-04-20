تأهلت أندية نصر حسين داي و نجم مقرة وأولمبي المدية إلى ثمن نهائي كأس الرابطة لكرة القدم المحترفة، بعد تغلبها اليوم الثلاثاء داخل الديار على جمعية عين مليلة (4-0) وشباب قسنطينة (3-0) وأولمبي الشلف (2-1) على التوالي في إطار الدور التمهيدي.

في العاصمة، لم تجد "النصرية" أي عناء لتجاوز عقبة جمعية عين مليلة حيث أمطرت شباكها برباعية كاملة، وقعها بوسالم (ثنائية) وبانوح (ثنائية), لتضرب موعدا في الدور القادم مع شبيبة القبائل.

وبشرق البلاد، حقق نجم مقرة، الذي يعاني في البطولة، فوزا كبيرا على حساب شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة, تداول على تسجيلها علي حيمود (د 30), دمان (د 67) و الحاج بوقاش (د 73). ويواجه ممثل ولاية المسيلة في الدور القادم شباب بلوزداد على ميدان هذا الأخير.

من جهته، تمكن أولمبي المدية من الإطاحة بجمعية الشلف بفضل هدفي كنيش (د 7) والغوماري (د 41), بينما قلص الضيوف، الذين سجلوا خلال المباراة طرد مدربهم إيغيل ولاعبهم بن قرينة، الفارق عن طريق خالد دحامني. في الدور المقبل, يستقبل أبناء "التيطري" فريق اتحاد بلعباس يوم 30 أبريل.

وكانت مولودية وهران أول متأهل للدور ثمن النهائي بعدما تغلبت على مضيفها أهلي برج بوعريريج بضربات الترجيح, سهرة الجمعة في افتتاح هذه المنافسة التي أعيد بعثها استثناء هذا الموسم بعد إلغاء كأس الجزائر بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

نتائج الدور التمهيدي:

أولمبي المدية - أولمبي الشلف 2-1

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 4-0

نجم مقرة - شباب قسنطينة 3-0

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران 0-0 (تأهل مولودية وهران 3-2 بركلات الترجيح).

برنامج الدور ثمن النهائي:

الجمعة 30 أفريل:

غليزان : سريع غليزان - مولودية وهران

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو

المدية : أولمبي المدية - اتحاد بلعباس

بشار: شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة

السبت 8 ماي:

سطيف : وفاق سطيف - وداد تلمسان

تيزي وزو : شبيبة القبائل - نصر حسين داي

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الجزائر (20 أوت 1955) : شباب بلوزداد - نجم مقرة