رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، وفق ما نقلت مصادر إعلامية.

ويتابع سعيد بوتفليقة في عدة قضايا فساد خلال فترة حكم شقيقه عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاح به حراك شعبي اندلع في 22 فيفري 2019.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت، في بيان لها شهر جانفي الماضي، تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وكان مجلس الاستئناف العسكري قد برأ سعيد بوتفليقة وآخرين من تهمة "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم" بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.