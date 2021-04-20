بحث إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الإيراني

أخبار الوطن
20 ابريل 2021 () - واج/س.أ
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شكلت إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الايراني محور لقاء جمع، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول، و المستشار الاقتصادي لدى سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالجزائر،  قاسم تاغفاي، حسبما أفاد به بيان للغرفة.

و خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، شدد الطرفان على "ضرورة إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الايراني الذي يعد آلية مهمة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين بالإضافة إلى دراسة مشاريع الاستثمار و الشراكة مع الشركات الإيرانية المهتمة بالسوق الجزائرية"، يضيف نفس المصدر.

و في هذا السياق تم التأكيد على تشجيع الاستثمار و الشراكة  في عدة قطاعات على غرار قطاع الزراعة(الحبوب،الزيتون)، المولدات الكهربائية،  الصناعات الصيدلانية و الهندسة و البناء، وذلك بإدماج رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

و عليه تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الإيرانيين عبر تقنية التحاضر عن بعد لفحص وتقييم هذه المشاريع، حسب البيان.

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