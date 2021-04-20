أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية آمن وفعال.

وفي ضوء الاحتمال الكبير للإصابة بكوفيد-19، تظل فوائد هذا اللقاح أكبر بكثير من المخاطر المحتملة، حسب تقدير الوكالة الأوروبية.

وتأتي هذه التأكيدات بعد تقديرات بوجود صلة محتملة بين اللقاح المذكور والحالات "النادرة جدًا" من تجلط الدم التي شوهدت في الولايات المتحدة لدى الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح.

وحسب نفس الوكالة فإن يجب إضافة جلطات الدم إلى قائمة الآثار الجانبية النادرة لهذا اللقاح.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد أوصت، الأسبوع الماضي، بوقف استخدام هذا اللقاح.