وجه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا انتقادات لاذعة، الثلاثاء، للأندية الـ12 المؤسسة لمسابقة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري الأبطال، معتبرا أن المشروع "لا يمُت إلى الرياضة". وتساءل غوارديولا: "يقولون إن خمسة أندية بإمكانها التأهل إلى هذه المسابقة، ولكن ماذا لو أن الفرق الـ15 لا تقدم موسما جيدا وتنافس فيها؟".

اعتبر المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا الثلاثاء أن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم "لا يمُت إلى الرياضة". وقال إنه "من غير العادل عندما يكافح، يكافح ويكافح فريق ويصل إلى الطليعة ومن ثم لا يمكنه التأهل لأن النجاح دائما مضمون لأندية محددة".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ سابقا أن النظام المغلق للبطولة الجديدة "لا يمت إلى الرياضة عندما تنعدم العلاقة بين الجهود والمكافأة. ليست رياضة عندما تكون ضامنا للنجاح، ليست رياضة عندما لا تكون الخسارة مهمة".

وقد أعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوفنتوس وإنتر وميلان، الأحد إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

ويضمن مشروع دوري السوبر الذي سيتنافس فيه 20 فريقا، مقعدا للأندية المؤسسة كل عام حيث من المتوقع أن يرتفع عددها من 12 إلى 15، على أن تتنافس خمسة فرق للتأهل وفق معايير تحدد لاحقا.

وتساءل غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عشية لقاء مضيفه أستون فيلا في المرحلة 33 من الدوري الممتاز "يقولون إن خمسة أندية بإمكانها التأهل إلى هذه المسابقة، ولكن ماذا لو أن الفرق الـ15 لا تقدم موسما جيدا وتنافس فيها؟ هذه ليس رياضة".

وشكك بيب في سبب اختيار الأندية الاثني عشر في حين أن أياكس أمستردام الهولندي بطل أوروبا أربع مرات استُبعد.

وقال: "من واجبهم أن يجيبونا في أقرب وقت ممكن. أن يخبروا الجميع في كل أنحاء العالم لأن هذه مسألة دولية، ويوضحوا لمَ هذه الأندية موجودة وأخرى لا. لم أياكس أمستردام الذي يملك أربعة ألقاب في دوري الأبطال غير موجود؟ عليهم أن يقولوا لنا".