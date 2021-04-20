اعتبر الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي "خسارة كبيرة" لتشاد وللقارة السمراء.

تعليقا على وفاة ديبي، قال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، في تغريدة على "تويتر": "تلقيت بحزن شديد نبأ وفاة المارشال إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد".

وأضاف أن وفاة ديبي "تمثل خسارة كبيرة لتشاد وللقارة الإفريقية"، معربا عن "تعازيه إلى حكومة جمهورية تشاد وشعبها وأسرة الفقيد".

وتوفي الرئيس التشادي الذي يحكم منذ 30 عاما، في وقت سابق الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين، شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.