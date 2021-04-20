طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الثلاثاء بالجزائر انه يرتقب انخفاض اسعار الخضر والفواكه بداية من الأسبوع القادم بدخول المنتوجات الموسمية الى السوق.

وخلال زيارة قام بها على مستوى نقاط البيع بالعاصمة، أكد الوزير يقول "من المقرر ان تسجل الأسعار انخفاضا بعد جني المنتوج الجديد مما سيسمح باستقرار سوق المنتوجات الفلاحية قبل منتصف شهر رمضان".

وبخصوص اسعار الطماطم التي قفزت الى 170 دج خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل اعتبر الوزير أن تعرف المنتوجات غير الموسمية اسعارا مرتفعة حيث قال "يتعلق الأمر بمنتوجات البيوت البلاستيكية حيث تعتبر أسعار انتاجها أهم مقارنة بالمنتوجات الموسمية" .

وفيما يتعلق بأسعار البطاطا التي تجاوزت 100 دج، أرجع الوزير الأمر الى الأمطار التي تساقطت خلال الأسبوع الماضي والتي عرقلت عمليات الجني غير أنه لاحظ ان ارتفاع الاسعار يعود خاصة الى المضاربين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات الأسعار.

في هذا الصدد، تطرق وزير الفلاحة الى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لـ" مواجهة التجار عديمي الضمير" مؤكدا أن البعض منهم متابعون قضائيا.