187 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أخبار الوطن
20 ابريل 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 122 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء،  اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 120.092 حالة.

بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3165 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة  أن 19 مريضا  متواجدون حاليا في العناية المركزة.

و أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

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