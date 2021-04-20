سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 122 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء، اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 120.092 حالة.

بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3165 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 19 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

و أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.