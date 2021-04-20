استقبل وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بوليزي، حيث استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، شدد عرقاب، على أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والإيطالية في مجال الطاقة، لا سيما في مجالات المحروقات (المنبع والمصب والمجال البحري) و الطاقة المتجددة و الكهرباء، مستشهدا بالشراكة النموذجية بين سوناطراك وشركة إيني، يضيف نفس المصدر.

كما دعا الوزير الشركات الإيطالية إلى تعزيز أنشطتها في الجزائر عبر سلسلة صناعة الطاقة في إطار شراكات متبادلة المنفعة.

من جانبه، أعرب السفير الايطالي عن ارتياحه الشديد لجودة العلاقات بين البلدين، معربا عن الاهتمام الكبير للشركات الإيطالية بتعزيز وجودها في الجزائر والاستمرار في استكشاف فرص تعاون جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وفقا لذات البيان.