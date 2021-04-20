أعلن نادي بايرن ميونيخ، رسميا، رفضه الانضمام إلى بطولة "السوبر ليغ" التي أطلقها 12 ناديا أوروبيا لتعويض دوري أبطال أوروبا.

وجاء هذا الإعلان في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي البافاري، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه بات لدى بايرن ميونيخ موقفاً واضحاً من دوري السوبر الأوروبي.

ونقل الموقع تصريحات الرئيس هربرت هاينر قائلا: "أعضاء ومشجعينا يرفضونه (السوبر الأوروبي). بصفتنا بايرن، نتمنى وهدفنا أن تعيش الأندية الأوروبية المنافسة الرائعة والعاطفية وهي دوري الأبطال، وأن نطورها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. البايرن يقول لا لدوري السوبر الأوروبي".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيجه "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعلنها بوضوح، أن بايرن ميونيخ لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي. يتضامن نادي بايرن ميونيخ مع البوندسليغا. لطالما كان من دواعي سرورنا أن نمثل ألمانيا في دوري الأبطال. نتذكر جميعًا باعتزاز فوزنا في دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، لا تنسى هذه اللحظة السعيدة. بالنسبة إلى بايرن ميونيخ، دوري أبطال أوروبا هو أفضل مسابقة للأندية في العالم".