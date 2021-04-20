أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء عن إحباط مخطط إرهابي لخلية تكفيرية كان سيستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس.

وقالت الوزارة في بيان لها أن العملية جاءت في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية، حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني، إثر عملية فنية، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكشفت أنه عقب التحريات وإيقاف عناصر الخلية المذكورة وتعميق الأبحاث معها، تبين تلقي متزعمها لدروس معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور.

وقد تم خلال هذه العملية الأمنية حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.

وأشارت الداخلية إلى أنها احتفظت بجميع الأطراف بعد استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والاطلاع على جميع حيثيات الموضوع ومواصلة الأبحاث.