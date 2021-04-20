يتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، يليه الأردن في المركز الثاني بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة. وحتى مساء الإثنين سجل العراق 984950 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليحتل الموقع الـ 25 عالميا، منها 15026 حالة وفاة، ما يمثل المستوى الـ 32 بالعالم من حيث عدد ضحايا الجائحة.

ويتمركز الأردن في الموقع الـ 34 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ 689482 حالة، وتحتل المملكة المرتبة الـ 44 من حيث عدد ضحايا المرض بـ 8308 متوفين.

ويأتي لبنان في المرتبة الـ 39 من حيث حصيلة الإصابات بـ 511398 حالة، ويحتل الموقع الـ 47 من حيث الوفيات بـ 6969 حالة.

ويليه المغرب في قائمة الإصابات بالمركز الـ 40 عالميا والـ 4 عربيا، حيث سجلت البلاد 505949 إصابة، بينها 8952 وفاة، ما يضع المملكة في الموقع الـ 43 من حيث عدد ضحايا الجائحة في العالم.

وتعتبر الإمارات الدولة الـ 41 عالميا والـ 5 عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 498957 حالة، كما تعد الـ 86 من حيث الضحايا بـ 1556 متوفيا.

وتأتي بعدها السعودية في المرتبة الـ 42 في العالم والـ 6 بين الدول العربية في قائمة الإصابات بـ 405940 إصابة، كما تحتل المركز الـ 48 من حيث عدد الوفيات بـ 6834 حالة. وتحتل تونس الموقع الـ 55 عالميا والـ 7 عربيا من حيث الإصابات بـ 287061 حالة، بينها 9825 وفاة، ما يجعلها الدولة الـ 40 في قائمة ضحايا الجائحة.

وجاءت فلسطين في المرتبة الـ 57 عالميا والـ 8 عربيا من حيث الإصابات بـ 282270 حالة، وتعتبر الدولة الـ 71 من حيث الوفيات بـ 3047 حالة.

وتعد الكويت الدولة الـ 59 في العالم والـ 9 عربيا في قائمة الإصابات بـ 258497 حالة، كما تعتبر الـ 89 بين دول العالم من حيث الوفيات بـ 1456 حالة.

أما المركز الـ 10 عربيا من حيث المصابين بفيروس كورونا فهو من نصيب مصر التي تعد كذلك الـ 68 في العالم بـ 217186 حالة، لكنها تحتل الموقع الـ 34 عالميا من حيث الوفيات بـ 12778 حالة.