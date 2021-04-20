أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، بتنقل وفد هام من الإدارة المركزية لزيارة تڨرت للقيام بتحقيق ميداني لمعرفة أسباب تأخر تسليم مستشفى 320 سرير.

ويتكون الوفد من المفتش العام والمدير العام لمصالح الصحة ومدير الدراسات والتخطيط.

وأوضح بيان الوزارة، أن الوفد سيقوم بمعاينة أسباب تأخر تسليم المشروع غير المبررة الذي أعطيت إشارة انطلاقه منذ عدة سنوات وبلغت نسبة الأشغال يه مرحلة جد متقدمة.

وستحدد العملية التفتيشية، المعيار الأساسي لتحديد المسؤوليات والذي ستتخذ من خلاله إجراءات هامة وصارمة.

وأضاف، أن مشروع المستشفى سيفتح آفاقا واعدة على المنطقة، سيما من خلال تجنب مرضى الولاية مشقة التنقل إلى الولايات المجاورة.