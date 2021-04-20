أعلنت وزارة الداخلية في تونس، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية، وإحباط مخطط إرهابي وشيك في مدينة صفاقس.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة إنه تم الكشف عن خلية إرهابية وتفكيكها، وإحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس، بحسب موقع "موازييك".

وأوضح الناطق باسم الأمن الوطني أن هذه الخطوة تمت بعملية استباقية وبناء على معلومات استخباراتية.

وبحسب حكيمة، فقد جرى توقيف عناصر الخلية التي تبين أن متزعمها تلقى دروسا تفصيلية في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة.

وأوضح المسؤول الأمني أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ عملية نوعية يتبناها تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن التعجيل بإيقافها في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي.

وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد الأولية اللازمة لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية، كانت بحوزة الخلية.