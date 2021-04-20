كشف مدير الصحة والسكان لولاية سطيف عبد الحكيم دهان، اليوم الثلاثاء في حوار لإذاعة سطيف، أن الوضعية الوبائية بالولاية تدعو للقلق، خاصة على مستوى العلمة وعين ولمان وسطيف.

ودعا دهان إلى العودة للتطبيق الصارم للبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية خاصة في الأسواق والأماكن العامة والمحلات والفضاءات التجارية ومحلات بيع الحلويات، التقليدية منها على وجه الخصوص.

وتأسف ذات المتحدث، للتراجع الكبير في تطبيق البروتوكول الصحي في معظم الأماكن العامة والخاصة. داعيا بذلك الجميع إلى الحيطة والحذر لتفادي العودة إلى الوضعية الوبائية للصيف والخريف الماضيين.

من جهة أخرى، قال دهان أن مديرية الصحة تتوفر على 12550 جرعة من لقاح إسترازينيكا والإقبال عليه محتشم، أما بالنسبة للقاح سبوتنيك فتتوفر الولاية على 1165 جرعة ونسبة التلقيح بلغت 99 بالمائة و13 ألف جرعة من سينوفارم والإقبال بلغ 93 بالمائة.

وأكد مدير الصحة لولاية سطيف، جاهزية قطاعه لمواجهة الوباء.