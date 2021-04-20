زوران مانولوفيتش يحمل الجنسيتين الصربية والبرتغالية درب عدة فرق آخرها نادي الهلال السوداني، زوران من مواليد 21 جويلية 1962، يبلغ من العمر 59 سنة.

بدأ مانولوفيتش مسيرته التدريبية في البرتغال درب مانولوفيتش ثلاثة أندية في أنغولا، بما في ذلك نادي بريميرو دي أغوستو بين ديسمبر 2017 وجويلية 2019، الذي قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في 2018.

كما اشتغل أيضا مساعد مدرب في نادي كابوسكورب الأنغولي في 2012.

في جويلية 2019، أصبح مدربا لنادي الوداد الرياضي، في 13 جانفي 2020، أعلن مانولوفيتش انفصاله بالتراضي عن الوداد في ندوة صحفية.

سبق له مواجهة الأندية الجزائرية من بينها اتحاد الجزائر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في 2019 وذلك لحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا.