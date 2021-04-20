توفي 25 شخصا وأصيب 1322 آخرون بجروح إثر وقوع 1140 حادث مرور بعدد من ولايات الوطن، في الفترة من 11 الى 17 أفريل الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأشار ذات المصدر الى أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة أربعة أشخاص وجرح 51 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 36 حادثا".

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ "218 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، تحثهم من خلالها وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 203 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع، حيث تم لهذا الغرض تخصيص 906 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 182 سيارة إسعاف و 98 شاحنة مضخة".

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ "699 تدخلا سمح بإخماد 435 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة" بالإضافة إلى "4341 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 3826 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر".