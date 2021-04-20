كشف عز الدين آيت جودي، مدرب اتحاد بسكرة أنه كان يأمل في تدعيم النادي بلاعبين جدد يقدمون الإضافة خلال ما تبقى من عمر الموسم لكن هناك بعض الأمور حالت دون ذلك.

وقال المدرب " الرّحالة" في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: " كنا نوّد جلب لاعبين جدد، لكن الظروف القاسية التي يمر بها الفريق خصوصا من الناحية المادية جعلنا نعدّل عن الفكرة مفضلين العمل مع المجموعة المتواجدة، علينا تحضيرهم بدنيا وتكتيكيا لمرحلة الإياب، الفريق عليه ديون والأولى تسديدها".

وأضاف:" هدفنا ضمان بقاء اتحاد بسكرة ضمن المحترف الأول، ولم لا الذهاب بعيدا خلال منافسة كأس الرابطة ونتمنى أن نكون في حال أفضل".