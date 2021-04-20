تلعب عشية اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا ثلاثة لقاءات من كأس الرابطة والتي انطلق دورها التمهيدي الجمعة الماضية.

على ملعب 20 أوت بالعاصمة يستضيف نصر حسين داي ضيفه العنيد جمعية عين مليلة، على أمل أن تحقق النصرية فوزا يسمح لها بمواصلة المشوار في المنافسة وتعويض خيبات الرابطة المحترفة التي احتلت فيها الملاحة المركز 15 خلال مرحلة الذهاب، لكن الهمة قد تبدو صعبة أمام نادي فرض نفسه وبات ضلعا ورقما مهما في معادلة البطولة.

من جهته شباب قسنطينة بمدربه ميلود حمدي الذي نجح في اعادته إلى السكة الصحيحة يبحث عن مواصلة ديناميكة النتائج الإيجابية والتي لا يريدها أن تقتصر فقط على منافسة المحترف الأول، فالسنافر سينتقلون إلى مڤرة تحسبا لمواجهة النجم المحلي المتعادل مؤخرا ضد ضيفه شباب بلوزداد، الذي ينتظر الفائز منها لمواجهته في الدور القادم.

أولمبي المدية ومن دون مدربه الشريف حجّار يتواجد في رواق أفضل من جمعية الشلف الذي ينزل ضيفا على أبناء التيطري الباحثين بدورهم على تجديد العهد مع الانتصارات، شأنهم شأن الشلفاوة الذين كانوا خارج الإطار تماما خلال الشق الأول من الموسم الكروي الحالي، وسيلاقي المنتصر بين الفريقين منافسهم اتحاد بلعباس.