كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع ممثلي هيئات كرة القدم في إنجلترا بعد إعلان 12 من أغنى الأندية في أوروبا عن خطط مثيرة للجدل لإقامة دوري سوبر أوروبي.

وسيضم الاجتماع أعضاء من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الممتاز، بالإضافة إلى ممثلين عن جماهير المشجعين، وفقا لصحيفة "إندبنت" البريطانية.

وكان دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وهو رئيس اتحاد كرة القدم، من بين أولئك الذين أعربوا عن استيائهم من "الضرر" الذي ستلحقه خطة "السوبر الأوروبي" باللعبة الشعبية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "مرعوب" من التداعيات التي ستطال الأندية في جميع أنحاء البلاد، والتي لديها مكان فريد في قلب مجتمعاتها. ووعد جونسون الجماهير بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي.