أعلنت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب عن تعليق الإضراب الذي كان مبرمجًا أمس، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جلسة عمل مطولة جمعت ممثليها بالمديرة العامة للضرائب وممثل وزارة المالية، حيث أكدت بأنها " لمست نية صادقة لحل كل القضايا العالقة والمطروحة.".

عقدت نقابة مستخدمي الضرائب أول أمس اجتماع صلح مع ممثلي وزارة المالية والمديرة العامة للضرائب، هو الثاني من نوعه منذ أول قرار إضراب، حيث دام لأكثر من خمس ساعات حسب الأمين العام للتنظيم عبد الحميد بوعلاق، الذي أكد بأن الوصاية التزمت بحل كل القضايا المطروحة، علما أن الطرفين كانا قد وقعا على محضر صلح نهاية 2020، لم يثمر عن أية نتائج، حيث بقيت الوعود والالتزامات مجرد حبر على ورق حسب النقابة التي شنت إضرابين متتاليين، وكان من المقرر تنظيم الثالث بداية من أمس و إلى غاية الأربعاء، قبل تلقيها دعوة من الوصاية لعقد الاجتماع.