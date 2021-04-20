تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف ثمانية أشخاص يقومون بإعداد لافتات "تحريضية".

وأفاد بيان لذات الهيئة، أن الأشخاص الموقوفين كانوا بصدد إعداد شريط وثائقي "تحريضي" حول مسيرات الجمعة بتمويل من دولة أجنبية.

وأوضح ذات البيان، أن العملية أسفرت عن حجز 650 لافتة تحريضية، هاتفي نقال، كاميرا رقمية بجميع لواحقها ومعداتها ،7 وحدات مركزية، 3 أجهزة سكانير، 12 آلة طباعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين ينشطون في جمعية ثقافية غير معتمدة بباب الوادي.