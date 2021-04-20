رخصت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، رسميا للشروع في التعيين بالمناصب العليا على مستوى مراكز التكوين المهني في كل الولايات، وهي عملية تخضع لشروط وآليات مختلف القوانين المنظمة للقطاع، حيث شددت على أن الأولوية في افتكاك هذه المناصب للموظفين الشاغلين لها حاليا.

وجهت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مراسلة إلى مديري القطاع عبر الوطن تخص " التعيين في المناصب العليا الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين"، تحمل رقم 56 ومؤرخة في 15 أفريل الجاري، أعلنت فيها بأنه في إطار تفعيل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له الصادر في الجريدة الرسمية رقم، 75 عام 2016 ، بإمكان مديري التكوين المهني تقديم اقتراحات، للتعيين في المناصب العليا التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المذكور.

وأمرت المراسلة، الموجودة بحوزة " الخبر"، مديري مراكز التكوين المهني تقديم ثلاثة اقتراحات لكل منصب عالي، غير أنها شددت على أن الأولوية تمنح للشاغلين الفعليين لهذه المهام على مستوى نفس المركز.