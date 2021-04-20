قال وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ راشد أحمد، إن الحكومة الباكستانية ستطرح للتصويت في البرلمان، اليوم الثلاثاء، قرارا بطرد السفير الفرنسي، بعد احتجاجات مناهضة لفرنسا.

والطرد هو أحد المطالب الأربعة الرئيسية لجماعة "حركة لبيك باكستان"، التي كانت تحتج منذ أكثر من أسبوع على رسوم كاريكاتورية تصور الرسول (ص) نشرت في فرنسا.

وبدأت باكستان يوم أمس الإثنين محادثات مع ممثلي هذه المجموعة المتشددة.

وقال الوزير الشيخ راشد أحمد في بيان مسجل بالفيديو: "بعد مفاوضات طويلة مع (حركة لبيك باكستان) تم الاتفاق على طرح قرار في البرلمان اليوم بطرد السفير الفرنسي" من البلاد.

ويتظاهر الإسلاميون الباكستانيون منذ 12 أفريل احتجاجا على اعتقال زعيمهم، بعد مطالبتهم بطرد السفير الفرنسي بسبب نشر صور مسيئة للرسول (ص) في فرنسا. وأنذروا الحكومة وحددوا مهلة حتى 20 أفريل لتنفيذ هذا الطلب.

وشلت الاحتجاجات ضد فرنسا مدنا باكستانية عدة، موقعة قتلى بين عناصر الشرطة، ودفعت السفارة الفرنسيّة إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة البلاد موقتا.