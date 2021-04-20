أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 141.828.958، وإجمالي الوفيات 3.027.604. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 567690 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 31.737.347.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 374682 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 13.973.695. وجاءت في المرتبة الثالثة المكسيك بإجمالي وفيات 212466، وإجمالي إصابات 2.306.910.

ثم في المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ 178769، وإجمالي إصابات 15.061.919.

وحلت بريطانيا خامسا بإجمالي وفيات 127524، وإجمالي إصابات 4.406.114. وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 117243، وإجمالي إصابات 3.878.994.

أما روسيا فجاءت في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 104173، وإجمالي إصابات 4.657509. وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 101339 وإجمالي إصابات 5.357.229.

وجاءت ألمانيا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 80353، وإجمالي إصابات 3.167.137. تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77102، وإجمالي إصابات 3.428.354.