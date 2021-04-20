كشفت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قفزة معتبرة في صادراتها من الغاز خلال الثلاثي الأول من عام 2021.

وأوضح بيان المجمع، أن الوجهة الأولى لصادرات الجزائر للغاز كانت نحو إيطاليا بحجم إجمالي قدره 6.4 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109٪ مقارنة بعام 2020.

وبذلك عززت الجزائر موقعها كثاني ممون لإيطاليا، باستحواذها على حصة بهذه السوق بلغت 35٪ مقابل 16٪ خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأضاف البيان، أن المرتبة الثانية كانت لشبه جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال)، بحجم صادرات، قدرت خلال الثلاثي الأول من عام 2021، بقيمة 4.3 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 122٪ مقارنة بعام 2020، والذي يمثل حصة من السوق تزيد عن 47٪ مقابل 21٪ فقط خلال الثلاثي الأول من عام 2020. وبهذا تكون الجزائر قد حافظت على مكانتها بصفتها الممون الأول في هذه السوق الاستراتيجية.

وتابع البيان بأن صادرات الجزائر من الغاز مكنتها من الوصول إلى الأسواق التقليدية الأخرى لسوناطراك في البحر المتوسط وكذا بعض الدول الآسيوية مثل الصين وبنغلاديش.