ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع الضعف الذي يمر به الدولار الأمريكي.

وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، ساهم تخفيض أوبك للإنتاج في الارتفاع، حيث وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.96 دولاراً للبرميل، صاعدة 91 سنتا أو 1.36 بالمائة.

أما خام غرب تكساس فصعدت عقوده الآجلة إلى 64.27 دولارا للبرميل.

وكان الدولار قد انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، حيث تأثر بهبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لكن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستورد للبترول عالميا، تجعل من الصعب استمرار الطلب العالمي على الوقود كما هو.