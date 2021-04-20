أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، أن كل التهديدات التي خرجت في الساعات الأخيرة ليست ذات معنى، حيث دافع عن فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها قبل ساعات ولاقت الكثير من الهجوم.



وقال بيريز: "عندما لا يكون لديك دخل سوى عن طريق حقوق البث فيجب البحث عن الحلول، والحل هو منح الجماهير مباريات أكثر جاذبية، هناك 40% من الشباب لا يهتمون بالمباريات ذات التنافسية الأقل".



وأضاف: "لقد خسرنا الكثير من الأموال هنا في ريال مدريد، وكرة القدم في حالة سيئة، ويجب أن تتطور، لقد سرع فيروس كورونا من الأمر، لكنه كان سيحدث بأي حال، ودوري أبطال أوروبا فقد بريقه، ولذلك أنشأنا البطولة الجديدة".