اجرى اولمبي المدية مساء اليوم، اخر حصة تدريبية له استعدادا لمباراة الغد التي سيستضيف فيها على ارضية ميدان امام الياس جمعية الشلف في اطار منافسة كأس الرابطة.



وتاتي منافسة الكاس في ظروف استثنائية للاولمبي خاصة منها استقالة المدرب شريف حجار ورحيل ركائز الفريق على غرار مدان و خلف الله بسبب ازمة المستحقات المالية، ولم تجد ادارة الاولمبي غير الاستنجاد بالثنائي بكلي ومقاتلي مدربا فريق الرديف للتدريب الفريق الاول الذي يفتقد في مباراة الغد لكل من القائد شرفاوي، طيب ،نعاس بداعي الإصابة.



وفي تعليقه على هذه المواجهة اكد طارق شرفاوي للخبر، ان مباراة الغد وفي ظل الظروف التي يمر بها الاولمبي ستكون صعبة امام فريق استعاد عافيته مؤخرا، الا ان منطق الكاس لا يعترف بها، والكاس ستختار من تريده، و في تعليقه على مشوار الاولمبي في مرحلة الاياب قال شرفاوي ان ضمان البقاء على الاقل سيكون صعبا للاولمبي ولا بد من العمل و تظافر جهود الجميع.



