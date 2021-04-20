أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم في تغريدة عبر صفحته على التويتر،على دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة في الجارة الليبية.



وكتب بوقادوم : "زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة".



واكد بوقادوم على أن "أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها و يسوؤنا ما يسوؤها".